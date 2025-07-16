فرمان من فيريرا.. 3 راحلين عن الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك باستبعاد 3 لاعبين من معسكر الفريق، المُقام خلال الفترة الحالية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع على «أون سبورت إف إم»: يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك قرر استبعاد الثلاثي أحمد الجفالي ومهاب ياسر ومصطفى شلبي من معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية».

وتابع شوبير: «قرار المدرب البلجيكي باستبعاد ثلاثي الزمالك جاء لحين حسم مصيرهم مع الفريق بما إن هناك كلام على رحيلهم، وبصراحة أنا مستغرب من هذا القرار لأن اللعيبة دي المفترض تدرب؟ فين ولا إزاي».

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر امس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.



ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.