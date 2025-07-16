فيريرا يجهز قائمة الراحلين.. واستبعاد مفاجئ لثلاثي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قرر استبعاد ثلاثة لاعبين من معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تجهيزات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على "أون سبورت إف إم"، أن الثلاثي المستبعد هو: أحمد الجفالي، ومهاب ياسر، ومصطفى شلبي، مشيرًا إلى أن قرار المدير الفني جاء انتظارًا لحسم مصيرهم النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق، في ظل وجود مفاوضات بشأن بعضهم خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف شوبير: "أنا مستغرب من القرار بصراحة، لأن من المفترض أن اللاعب الذي لم يُحسم موقفه يتدرب مع الفريق، وليس خارج المعسكر".

يأتي ذلك في ظل مساعي فيريرا، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، لترتيب أوراق الفريق مبكرًا وتحديد قائمة الراحلين، تمهيدًا لإبرام صفقات جديدة تدعم فرص الزمالك في المنافسة المحلية والقارية.