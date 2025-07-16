تمرد في الزمالك.. لاعب يرفض الإعارة ويطلب مستحقاته

تصاعدت أزمة التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تمسكه بالبقاء ورفضه التام لفكرة الرحيل عن الفريق، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، عقب استبعاده من معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن الجفالي أبلغ الإدارة بشكل صريح برفضه مغادرة القلعة البيضاء، مطالبًا في الوقت ذاته بالحصول على كامل مستحقاته المالية المتبقية في عقده، حال تمسك النادي بقرار استبعاده، وهو ما وضع إدارة الكرة في موقف معقد.

كان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قرر استبعاد الجفالي من المعسكر الفني، في إطار إعادة ترتيب أوراق الفريق، وسط محاولات من المدير الرياضي جون إدوارد لاحتواء الأزمة والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

يأتي تمسك الجفالي بالبقاء ليعرقل خطة إدارة الزمالك التي كانت تسعى لتسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن سياسة تقليص عدد اللاعبين وتوفير مساحة للتعاقدات الجديدة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة حاسمة بين اللاعب والإدارة لحسم الموقف بشكل نهائي، سواء بإنهاء التعاقد بالتراضي أو إعادة النظر في قرار الاستبعاد.