إدوارد يتدخل لحسم أزمة الجفالي.. عرض بالإعارة ووعود بالعودة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق، تحرك سريعًا لاحتواء الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين المدير الفني يانيك فيريرا والتونسي أحمد الجفالي، بعد قرار استبعاد الأخير من معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

وأكد المصدر أن إدوارد أجرى محادثات مباشرة مع الجفالي خلال الساعات الماضية، في محاولة لإقناعه بالرحيل على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد، مع تقديم وعد صريح بإمكانية عودته إلى صفوف الزمالك حال ظهوره بمستوى مميز خلال فترة الإعارة.

وأوضح المصدر أن إدوارد يسعى إلى تهدئة الأجواء داخل المعسكر والحفاظ على حالة التركيز والانضباط، من أجل تحقيق أقصى استفادة فنية من المرحلة التحضيرية، خاصة أن الجهاز الفني يعكف حاليًا على حسم ملامح القائمة النهائية قبل انطلاق الموسم.

وتأتي هذه التحركات في ظل تمسك الجفالي بالحصول على مستحقاته المالية ورفضه فكرة الرحيل دون اتفاق واضح، مما يُصعّب مهمة تسويقه خلال الميركاتو الحالي ويضع الإدارة في موقف حساس.