تشافي وإنييستا وكاسياس وفيا ينضمون للجنة الوزارية الإسبانية للإعداد مونديال 2030

ينضم نجوم كرة القدم الإسبانية السابقين، تشافي هرنانديز، أندريس إنييستا، إيكر كاسياس، ودافيد فيا، إلى اللجنة الوزارية الإسبانية المشتركة المسؤولة عن الإعداد وتنظيم كأس العالم 2030، الذي سيشارك في تنظيمه إسبانيا مع البرتغال والمغرب.

وتم تشكيل اللجنة أمس الثلاثاء في مقر المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، حيث تسعى الحكومة الإسبانية إلى الوفاء بتعهداتها الحكومية المتعلقة بتنظيم الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم.

كما تسعى الحكومة للاستفادة من الخبرات الكبيرة للاعبين الدوليين السابقين في تقديم رؤاهم وتعزيز مكانة إسبانيا في التحضير لهذا المونديال، وذلك بالتزامن مع استخدامهم كأيقونات للترويج للبطولة في كافة أنحاء البلاد.