برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمنع تكرار حوادث الغرق بشواطئ الإسكندرية

طالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بضرورة تشديد الرقابة على الشواطئ في الإسكندرية تزامنا مع زيادة الإقبال على المحافظة مع دخول فصل الصيف.

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: مع بدء الإجازة الدراسية، تتزايد أعداد الوافدين إلى الإسكندرية لقضاء فترة المصيف أو حتى زيارات اليوم الواحد، مما يتسبب فى زحام شديد على جميع الشواطئ، وهو ما يقابله وجود بعض المشكلات، تتطلب وضع خطة متكاملة لتجنب أي أزمات.

وأوضح عصام، أن الإسكندرية السنوات الماضية شهدت بعض المشكلات في عدد من الشواطئ، وتحديدا منطقة العجمي، مما دفع المحافظة إلى إغلاقها، بعد تكرار حوادث الغرق.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد، وبالرغم من إغلاق بعض الشواطئ، إلا أن هناك كثيرين يخالفون التعليمات للدخول للشواطئ المغلقة، نظرا لما تشهده من حوادث غرق، بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المصطافين.

وشدد النائب محمود عصام، على ضرورة تفعيل دور كافة الأجهزة، لمنع أي تجاوزات من شأنها وقوع حوادث غرق في الإسكندرية، داعيا في الوقت نفسه جميع المصطافين ضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظا على حياة الجميع.