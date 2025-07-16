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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

30 يوليو.. قرار جديد في محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

مجدي افشة
مجدي افشة
رامي المهدي

قررت المحكمة المختصة، تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في حكم الحبس  3 سنوات لجلسة 30 يوليو لرد الدائرة.

وقررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي 3 سنوات لتغيبه عن حضور الاستئناف.

بينما تغيب دفاع المتهم عن حضور الجلسة وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق، وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اول درجة، حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بالحبس 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.

وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجة في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي أفشة في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه.

واتهم، اللاعب مجدي أفشة، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح، مجدي أفشة، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغ مالي نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.

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