الرقابة الإدارية: لا صلة لنا بالأرقام والحسابات المتداولة بمنصات التواصل

نفت هيئة الرقابة الإدارية صلتها بالأرقام والحسابات المتداولة عبر منصات التواصل الإجتماعي مؤكدة أن التوالص معها عن طريق الاتصال بالرقم المختصر ١٦١٠٠ أو من خلال موقع الهيئة على شبكة الانترنت aca.gov.eg أو الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الرقابة الإدارية تنفي صلتها بالأرقام والحسابات على منصات التواصل

في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية الأخبار متداوله بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام بعض الأشخاص بالتواصل مع عدد من أعضاء المجالس النيابية والمسئولين بالدولة زاعمين انتمائهم للهيئة للحصول على بياناتهم الشخصية أو معلومات تخص جهات عملهم.

تؤكد الهيئة أن الأرقام والحسابات المتداولة غير تابعة لها وتهيب بالمواطنين سرعة الإبلاغ والتصدي لتلك الممارسات من خلال قنوات التواصل الرسمية عن طريق الاتصال بالرقم المختصر ١٦١٠٠ أو من خلال موقع الهيئة على شبكة الانترنت aca.gov.eg أو الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.