شخص يحاول الانتحار في بث مباشر.. وتحرك فوري من الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بمحاولة الإنتحار بالشقة سكنه بدائرة قسم شرطة ثالث إكتوبر بإستخدام سلاح أبيض خلال "بث مباشر" عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى من هاتفه المحمول.

شخص يحاول الانتحار فى بث مباشر.. تحرك فورى من الأمن

بالانتقال والفحص تبين قيام أحد الأشخاص بمحاولة الإنتحار، وتم السيطرة عليه والتحفظ على السلاح الأبيض الذى كان بحوزته.. وتبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية به.

وبمواجهته قرر بإرتكابه الواقعة لمروره بحاله نفسية سيئة لسوء معاملة والديه له، وبسؤال والدته قررت بأن نجلها يعانى من مرض نفسى ، ويعالج منه بإحدى المستشفيات منذ عام 2015 ، وأنكرت إدعائه بتعديها ووالده عليه بالضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.