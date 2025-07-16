القومي للبحوث: لدينا خطط بحثية إنتاجية وتخدم الصناعة

كشف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، تفاصيل جديدة عن عمل المركز، مشيرا الى ان المركز أنتج العديد من المنتجات، وتم البدء في تسويق تلك المنتجات من خلال كُتيب، وُضع فيه جميع المنتجات، وبلغ عددهم أكثر من 450 منتج.

المشكلة الآن تكمن في ثقة المستثمر في البحث العلمي

وتابع "الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث،" خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: "المشكلة الآن تكمن في ثقة المستثمر في البحث العلمي، ونحن عندما نتعاون مع الصناعة، نعمل مع المستثمر في كل خطوة يحتاجها لتطوير ما يقوم بإنتاجه".

وتابع رئيس المركز: "أتمنى أن يثق المستثمر في البحث العلمي، فالبحث العلمي في أي دولة، هو قاطرة التنمية، وإذا رأينا ألمانيا واليابان بعد الحرب، كانا هدمين بالكامل، وتمكنوا من النهوض مرة أخرى، من خلال البحث العلمي".