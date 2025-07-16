قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصتك قبل الغلق.. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 2025
فزع مراسلة على الهواء أثناء القصف الإسرائيلي لمقر وزارة الدفاع السورية
نصائح لن تتخيلها لخفض السكر بعد الأكل
تحرير 23 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بواحة الداخلة بالوادي الجديد
مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق
عقوبة مالية جديدة على وسام أبو علي لتغيبه عن مران اليوم
أحمد موسى: صدى البلد ليست تابعة للدولة ومهمتنا دعم الوطن بإعلام مهني
مطاردات وظهور كايلا.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم روكي الغلابة
سوريا ساحة خلفية للصراع| خبير سياسي: الغارات على السويداء رسالة حاسمة لإيران وحزب الله
طبيعي أن يكون عنده طموح.. مي حلمي تدافع عن وسام أبو علي
سوريا تدعو مجلس الأمن لاجتماع لبحث عواقب العدوان الإسرائيلي على أراضيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القومي للبحوث: لدينا خطط بحثية إنتاجية وتخدم الصناعة

القومي للبحوث
القومي للبحوث

كشف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، تفاصيل جديدة عن عمل المركز، مشيرا الى ان المركز أنتج العديد من المنتجات، وتم البدء في تسويق تلك المنتجات من خلال كُتيب، وُضع فيه جميع المنتجات، وبلغ عددهم أكثر من 450 منتج.

المشكلة الآن تكمن في ثقة المستثمر في البحث العلمي

وتابع "الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث،" خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: "المشكلة الآن تكمن في ثقة المستثمر في البحث العلمي، ونحن عندما نتعاون مع الصناعة، نعمل مع المستثمر في كل خطوة يحتاجها لتطوير ما يقوم بإنتاجه".

وتابع رئيس المركز: "أتمنى أن يثق المستثمر في البحث العلمي، فالبحث العلمي في أي دولة، هو قاطرة التنمية، وإذا رأينا ألمانيا واليابان بعد الحرب، كانا هدمين بالكامل، وتمكنوا من النهوض مرة أخرى، من خلال البحث العلمي".

القومي للبحوث شردي المركز القومي للبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

ترشيحاتنا

نادر الشراري

النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

لامين يامال

لامين يامال يرتدي القميص رقم 10 رسميا في برشلونة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

بالصور

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح

النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

نادر الشراري
نادر الشراري
نادر الشراري

لامين يامال يرتدي القميص رقم 10 رسميا في برشلونة

لامين يامال
لامين يامال
لامين يامال

يحمى من سرطان البروستاتا.. تعرف على فوائد الشمام

يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام

فيديو

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد