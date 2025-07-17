فرج عامر ينعى ميمي عبد الرازق: رحل رفيق الدرب

نعى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادي، الذي توفي مؤخرًا، واصفًا إياه بأنه كان “رفيق الدرب” وواحدًا من أبرز الشخصيات التي ساهمت في نجاحات سموحة.



دور محوري في مسيرة سموحة

أكد عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، أن عبد الرازق كان له دور محوري في صعود سموحة من القسم الثاني إلى الدوري الممتاز، بفضل قدرته على اكتشاف المواهب وبناء فريق قوي، ومن بين أبرز من اكتشفهم النجم طارق حامد. وأضاف أن الفقيد كان يتمتع بصفات نادرة كالصبر، والروح الطيبة، والتسامح.



رجل المواقف الصعبة

وصف عامر عبد الرازق بـ”رجل المواقف الصعبة”، مشيرًا إلى أنه كان مليئًا بالحلول، مخلصًا في عمله، وصاحب تأثير كبير داخل النادي وخارجه، وكان دائمًا موجودًا في الأوقات الحرجة.

رؤية حول تطوير الكرة المصرية

وفي سياق آخر، تحدث عامر عن التعديلات الأخيرة في قانون الرياضة، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة الرياضة المصرية. كما أشار إلى أن الموسم الكروي الحالي سيكون صعبًا، مع توقعات بتغيرات كبيرة في خريطة الكرة المصرية.



حلول لأزمة أسعار اللاعبين

أرجع رئيس سموحة ارتفاع أسعار اللاعبين إلى قلة المواهب وهجرتهم إلى الخليج، مؤكدًا أن الحل يكمن في دعم الناشئين وتعاون الأندية الشعبية والاستثمارية.



دعوة لإصلاح النظام المالي للدوري

اختتم عامر حديثه بالدعوة لإصلاح جذري في النظام المالي للدوري المصري، مقترحًا رفع قيمة مكافأة البطل إلى 100 مليون جنيه، وبيع حقوق البث للقنوات العربية، وطرح شركات الكرة في البورصة لضمان الشفافية وجذب الاستثمارات.