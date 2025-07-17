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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد سرقتها.. قرارات عاجلة من النيابة ضد خادمة الإعلامية أمينة شلباية

أمينة شلباية
أمينة شلباية
ندى سويفى

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس خادمة الإعلامية وخبيرة الاتيكيت أمينة شلباية ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مبالغ مالية وانسيال ذهبي من فيلتها.

وقررت النيابة استدعاء الإعلامية أمينة شلباية لسماع أقوالها حول ملابسات الحادث وكيفية اكتشافها وقوع الجريمة، كما طلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة واستعلمت عن السجل الجنائي للخادمة لبيان سابقة اتهامها في قضايا مشابهة من عدمه.

وذكرت الإعلامية أمينة شلباية في تصريحات صحفية كواليس اكتشافها تعرضها للسرقة داخل منزلها واتهامها للخادمة وقالت أن الخادمة تعمل فقط منذ 3 أشهر وأظهرت كفاءة عالية في عملها مرددة:"كانت هايلة في كل حاجة تخص شغل البيت سواء طبخ أو تنظيف أو غسيل كانت شاطرة فعلا ومبسوطة منها وكنا بنعاملها فرد من العيلة بتشاركنا أكلنا وعايشة معانا في البيت وبنعاملها بكل احترام لكنها قابلت ده كله بالغدر".

وأضافت:"كنت فاكرة أن المعاملة الطيبة كفاية، لكن للأسف، اتضح أنها معندهاش ضمير وكانت بتخطط للسرقة منذ البداية، وادعت العمل باجتهاد لكسب الثقة".

وقالت أمينة شلباية: "دي أول مرة أتحط في الموقف ده.. كنت زمان بسامح وأقول مش مهم ومش فاضية ومش عايزة أظلم ممكن أكون نسيت.. لكن المرة دي مختلفة تمامًا".

وتابعت أمينة شلباية روايتها للواقعة: "الموضوع بدأ لما لاحظت نقص في ظرف فيه مبلغ مالي مهم، وكان خارج الدرج ومكتوب عليه المبلغ، المبلغ ده كان لازم يتسد، وفوجئت إنه ناقص، ومفيش غيري أنا وهي في الشقة، حتى ولادي مش موجودين".


وقالت أمنية شلباية أنها حررت محضر بقسم الشرطة حيث قالت فيه انها اكتشفت اختفاء مبالغ مالية من الفيلا الخاصة بها في أكتوبر، واتهمت فيه خادمتها بسرقة مبالغ مالية بالجنيه المصري والدولار واليورو بالإضافة لسرقة إنسيال ذهب.

وأن الخادمة بالفعل أعترفت على المسروقات وأحضرت بعضها لأنها من المؤكد أنها صرفت أجزاء كبيرة من المبالغ المالية هذه وأن الأعلامية شلباية فى إنتظار استدعاء النيابة لها لإجراء التحقيقات بأنها لا تعرف بالفعل مثل هذه الإجرائات فهي أول مرة توضع فى هذا الموقف.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة فيلا الإعلامية أمينة شلباية حيث تبين أن الخادمة هي كلمة السر في الجريمة وتم القاء القبض عليها.

واتهمت الإعلامية أمينة شلباية في محضر رسمي، خادمتها بسرقة مبالغ مالية وأجنبية ومشغولات ذهبية من فيلتها بمدينة ٦ أكتوبر.

شكلت مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتوصلت التحريات  الأولية إلى أن شلباية، اكتشفت سرقة ١٠٠٠ دولار و٢٤ الف جنيه و١٠٠ يورو وأنسيال ذهبي.

ألقي القبض على الخادمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الإعلامية أمينة شلباية النيابة العامة خادمة الإعلامية وخبيرة الاتيكيت أمينة شلباية أمينة شلباية

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