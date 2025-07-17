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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

8 أسباب طبية محتملة وراء شعورك بالدوار المفاجئ

الدوار المفاجئ
الدوار المفاجئ
هاجر هانئ

تشير الأبحاث إلى أن الدوخة والدوار ومشاكل التوازن تصيب حوالي 15% من البالغين في الولايات المتحدة سنويًا، وترتفع معدلات الإصابة بها لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، يمكن أن تؤثر هذه المشاكل بشكل كبير على جودة الحياة، مما يؤدي إلى زيادة خطر السقوط، ويؤثر على القدرة على المشي والقيادة والقراءة والعمل وممارسة الأنشطة اليومية الأخرى.


أسباب الدوار المفاجئ وعلاجها

تسلط الدكتورة كريستين جريس، مديرة برنامج الارتجاج  في معهد JFK Johnson لإعادة التأهيل ، الضوء على ثمانية أسباب محتملة للدوار وكيفية علاجها:

كوفيد-19 وأمراض الجهاز التنفسي العلوي الأخرى. 
 

يمكن أن يؤدي مرض كوفيد-19 وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الفيروسات والحساسية إلى تورم الجيوب الأنفية والأذنين، مما يؤدي إلى الدوخة.


يوضح الدكتور جريس: "في حال الإصابة بالتهاب في الأذن أو انسداد قناة استاكيوس التي تربط الأذنين بالجزء الخلفي من الحلق، فقد يُسبب ذلك الشعور بالدوار". ويضيف: "قد يصف لك طبيبك أدوية تُصرف بوصفة طبية أو بدونها لتخفيف الأعراض".


الصداع النصفي

تتنوع أعراض الصداع النصفي، ولكن الدوخة بالتأكيد مدرجة ضمن قائمة الأعراض المحتملة.
إذا كان الصداع مصحوبًا بالدوار، فقد يكون أكثر من مجرد صداع توتري، كما يقول الدكتور جريس، "يجب عليك التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الأولية حول هذا العرض وزيارة طبيب أعصاب لتقييم الصداع النصفي."


التهابات أو اضطرابات الأذن الداخلية

يمكن أن يحدث الدوار بسبب التهابات الأذن والأمراض التي تسبب تشوهات هيكلية، مثل الأورام.


تشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب الدوخة التهاب المتاهة، وهو عدوى فيروسية أو بكتيرية تسبب التهابًا في الأذن الداخلية، واضطراب يسمى مرض منير.


ويعلق الدكتور جريس قائلاً: "تتطلب كل من هذه الحالات علاجًا مختلفًا، لذا من المهم زيارة مقدم الرعاية الصحية إذا كان الدوار شديدًا، أو مصحوبًا بأعراض أخرى، أو لا يتحسن".


الآثار الجانبية للأدوية
قال الدكتور جريس: "عندما يعاني شخص ما من الدوار، فإن أحد الأسئلة الأولى التي أطرحها هو، هل قمت بتغيير جرعات أدويتك أو بدأت في تناول أي أدوية جديدة؟"
يمكن لبعض الأدوية أن تسبب الدوخة كأثر جانبي، وفي كثير من الأحيان، كل ما هو مطلوب هو تعديل الجرعة أو تغيير الدواء إلى دواء آخر.

قلق
القلق حالةٌ قد تُسبب أعراضًا جسدية. ومع ذلك، قبل تشخيص القلق كسببٍ للدوار، يجب على مُقدّمي الرعاية الصحية استبعاد الأسباب الجسدية الأخرى.
وأضاف الدكتور جريس: "سنجري فحصًا شاملًا بناءً على أعراض المريض أولًا قبل اعتبار القلق سببًا محتملًا، ثم سأتحدث مع المرضى عن أنماط نومهم ومستويات التوتر أو القلق لديهم. أحيانًا، لا يدرك الأشخاص حتى أنهم يشعرون بالقلق".
في كثير من الأحيان، علاج القلق من خلال العلاج النفسي أو الدواء يحل مشكلة الدوخة.


جفاف
غالبًا ما يفاجأ المرضى الذين يعانون من الدوار عندما يعلمون أن الجفاف قد يكون السبب - وأن العلاج الوحيد الضروري هو شرب المزيد من الماء.
وتابع الدكتور جريس إن المرضى قد يلاحظون قلة تبولهم أو أن لون بولهم داكن، يُعد جفاف الجلد من الأعراض الشائعة الأخرى للجفاف.


إصابة في الرأس/ارتجاج
الدوخة هي أحد الأعراض الشائعة لارتجاج المخ أو إصابة الرأس.
وأوضح الدكتور جريس: "إذا تعرض المريض لإصابة في الرأس تسبب له دوخة، فمن الضروري أن يخضع لتقييم طبي من قِبل مقدم رعاية صحية لاستبعاد أي مضاعفات خطيرة في أسرع وقت ممكن. كما يتيح لنا التقييم الفوري بدء العلاج فورًا، مما يساعد المريض على التعافي ومنع المزيد من الإصابات".


اضطرابات المناعة الذاتية
يمكن أن يحدث الدوار كأحد أعراض بعض اضطرابات المناعة الذاتية، مثل الذئبة، ومرض لايم، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتصلب المتعدد، والألم العضلي الليفي وغيرها.
"نحن نعمل بشكل تعاوني مع أخصائيين طبيين آخرين، بما في ذلك أطباء الأعصاب، وأطباء الروماتيزم، وأطباء الأنف والأذن والحنجرة، وغيرهم لمعرفة سبب الدوار الذي يعاني منه المريض وكيفية علاجه"، كما قال الدكتور جريس.
المصدر: hackensackmeridianhealth
 

الدوخة الدوار أسباب الدوار المفاجئ

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