انطلاق أكبر وأول منتدى استثمار دولي بزامبيا

انطلقت في العاصمة الزامبية "لوساكا" صباح أمس ١٦ يوليو، تحت رعاية رئيس جمهورية زامبيا الرئيس هاكيندي هيشيليما، فعاليات المؤتمر الموسع الدولي الكبير للاستثمار، والذي تنظمه ZDA هيئة التطوير بزامبيا، وتُشارك في هذا الحدث الهام أكثر من ٢٠ دولة و١٠٠٠ مشارك حول العالم.

وتُشارك مصر في هذه النسخة الأولى بوفد رسمي من القطاع الخاص المصري من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة د. يسري الشرقاوي وعدد ٥ من كبرى الشركات المصرية النشطة والفاعلة على أرض الواقع في العمل الأفريقي.

وتأتي هذه المشاركة تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية بين البلدين وتوصيات الزيارة الرئاسية الرسمية التي تمت في فبراير الماضي من الرئيس الزامبي للقاهرة، وتعمل سفارتا البلدين على قدم وساق لتحويل كل التوصيات إلى نتائج ملموسة.

بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتي شملت كلمات هامة من ممثلي الكوميسا والاتحاد الأوروبي وهيئة الاستثمار الصينية والإنجليزية ورئيس هيئة التطوير الزامبية ووزير التجارة والصناعة الزامبي.

واختُتمت بكلمة ولقاء قوي موسع من الرئيس هاكيندي هيشيليما، واستعرض خلالها قدرات الدولة الزامبية واستعداداتها لاستقبال الاستثمارات المشتركة وشرح وافٍ لمناخ الاستثمار والنُظم الإدارية المُحدثة لخدمة المستثمرين، مؤكدًا أن الفرص مفتوحة للجميع للعمل على أرض زامبيا، مشيدًا بمصر ومشيرًا بالثناء على سعادة سفيرة جمهورية مصر العربية أثناء كلمته.

وعلى صعيد المشاركة وبعد الجلسة الافتتاحية تم لقاء د. يسري الشرقاوي و رئيس جمهورية زامبيا بحضور سعادة سفيرة مصر، وأكد د. الشرقاوي للرئيس أن القطاع الخاص المصري متواجد في زامبيا ونعمل على تواجدنا بشكل أوسع ولدينا مشاركة بشركات جادة.

ثم استهلت البعثة المصرية برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي والوفد المرافق له أعمال المقابلات واللقاءات الثنائية الهامة، فقد التقى سيادته في لقاءات متتالية مع كل من الوزير بيتر كابالاه وزير الثروة السمكية والإنتاج الحيواني، والوزيرة سيلفيا ماسيبواه وزيرة الأراضي والموارد الطبيعية، و غريفاس شياباه نائب رئيس البنك المركزي، والوزير جاك جاكوب وزير الداخلية الزامبي، و جي. سياليباه وزير الحكم المحلي، والوزير شيبوكامولينجاه وزير التجارة والصناعة، والوزير ميكي ميبوشا وزير شؤون البيئة والاقتصاد الأخضر، والوزيرة بريندا مايوكا وزيرة العمل، و ميوكوندي شابيسكوندا الرئيس التنفيذي لبنك زانكو، و أيوب ناجارسز رئيس مجلس الأعمال الهندي الزامبي، والوزير فيليكس موتاتي وزير العلوم والتكنولوجيا الزامبي، والوزير إليفيس ناكاندو وزير الشباب والرياضة الزامبي، و أشو ساجر رئيس اتحاد الصناعات الزامبي.

انصبت كل الاجتماعات الثنائية على موضوعات تتعلق بدخول وخروج الاستثمار ومجالات الاستثمارات والتجارة، وكذلك التسهيلات والضمانات البنكية للاستثمار والتجارة، وبعض المناقشات انصبت على فتح آفاق وفرص عمل في قطاع المستشفيات والتشييد والبناء والملاعب الرياضية والاستادات، كذلك دخول الأجهزة الكهربائية والمنزلية للأسواق الزامبية.

وأكد د. يسري الشرقاوي أن زامبيا أرض الفرص الواعدة وجاهزة وبإمكاننا الانطلاق لدول الجنوب الأفريقي، ويمكن إقامة شراكات متعددة مع الشركاء في زامبيا.

وقد استمرت اللقاءات على مدار يوم عمل كامل داخل وخارج أروقة وقاعات المؤتمر، وتم ترتيب العديد من اللقاءات مع الجهات والهيئات وتجمعات القطاع الخاص الزامبي، وذلك من خلال العمل المتواصل وجهود السفارة المصرية بزامبيا والمكتب التجاري.