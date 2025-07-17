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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحديد جلسة استئناف كيميائي وآخرين على حكم المؤبد في تصنيع الترامادول بالقطامية

تحديد جلسة استئناف كيميائي وآخرين على حكم المؤبد في تصنيع الترامادول بالقطامية
تحديد جلسة استئناف كيميائي وآخرين على حكم المؤبد في تصنيع الترامادول بالقطامية
رامي المهدي

قررت محكمة الاستئناف، تحديد جلسة 30 يوليو، أولى جلسات استئناف كيميائي و4 آخرين على حكم المؤبد الصادر بحقهم من محكمة جنايات أول درجة، لاتهامهم بتصنيع عقاقير الترامادول المخدر والاتجار بالأدوية دون ترخيص في القطامية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين فتحي سليمان محمد وعمرو عبد القادر إسماعيل، سامح سعيد أحمد.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المؤبد على كيميائي و4 متهمين آخرين، بعد إدانتهم بتصنيع عقاقير الترامادول المخدر والاتجار بها دون ترخيص، وذلك في إحدى الوحدات السكنية بمنطقة القطامية.

وترافع محامي أحد المتهمين، أمام هيئة المحكمة وطلب ببطلان إذن النيابة العامة، مفندا دفوعه حول بطلان التحريات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين: "ب. ن"، و"و. أ"، و"ح. ع"، و"ع. ع"، و"أ. ر"، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة، خاصة عقار الترامادول، مستخدمين معدات وماكينات مخصصة للتغليف والكبس، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الأولية.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات ضخمة من الترامادول المخدر، وأدوية ممنوع تداولها، وماكينات تصنيع، ومواد خام، في مخالفة صريحة للقانون وبدون أي تراخيص رسمية.

وجاء الحكم بعد سلسلة من التحقيقات والمرافعات، لتنتهي المحكمة إلى معاقبتهم بالسجن المؤبد، وسط تأكيد الجهات المختصة على استمرار ملاحقة المتورطين في تصنيع وترويج المواد المخدرة بكل حسم.

محكمة الاستئناف كيميائي الترامادول

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