ضبط 110 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة في حملات مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 110484 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص (3374) سائق تبين إيجابية (393) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1199) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة السير عكس الإتجاه - مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (367) سائق تبين إيجابية (19) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط (20) محكوم عليهم بإجمالى (102) حكم، كما تم التحفظ على (5) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.