بحضور 3 أساقفة.. حفل افتتاح مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2025 | صور

تحت رعاية و حضور نيافة الحبر الجليل الأنبا انجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، اقامت لجنة مهرجان الكرازة المرقسية لكنائس شبرا الشمالية حفل افتتاح المهرجان لعام ٢٠٢٥ بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ونيافة الحبر الجليل الأنبا مكاري أسقف كنائس شبرا الجنوبية، و ذلك بحضور عدد من الاباء الكهنة و الخدام و الخادمات و المشاركين في المسابقات و شهدت الحفلة فقرات متنوعة من كورال و الحان و بعض الكلمات.

وفي سياق آخر، قام نيافة الحبر الجليل الانبا أنجيلوس اسقف عام كنائس شبرا الشمالية بصلاة القداس الالهي بكنيسة العذراء ودميانة بابا دبلو بمذبح الأنبا بيشوي والانبا كاراس بالدور الخامس - كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالمبنى



كما دشن بعض الايقونات أثناء القداس

وبعد القداس قام بلقاء روحى مع آباء الكنيسة.