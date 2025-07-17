القبض على سائق سيارة ربع نقل صدم شخصا بطريق الاسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام سائق سيارة "ربع نقل" بالإصطدام بأحد الأشخاص ووفاته بالإسكندرية وفراره عقب إرتكاب الواقعة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأن الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى إصطدمت السيارة المشار إليها بأحد الأشخاص بطريق (الإسكندرية القاهرة) الصحراوى ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتبين إصابته بإشتباه ما بعد الإرتجاج (مازال يتلقى العلاج) وفر قائد السيارة هارباً .

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .