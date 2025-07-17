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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إضاءة وحربة.. خطوات صيد الاخطبوط من بين صخور شواطئ طور سيناء

صيد الاخطبوط
صيد الاخطبوط
ايمن محمد

يعشق هواة الصيد بطور سيناء البحث عن الاخطبوط و السوبيا علي الشواطئ عندما يميل قرص الشمس إلى الغروب وتهدأ الأمواج على الشواطئ يضع هواة الصيد كشاف إضاءة فوق الرأس ممسكين بحربة صغيرة لاصطياد الاخطبوط الذي يعد للصيد فوق المراكب او طهيه كوجبة لذيذة المذاق. 

رصدت كاميرا موقع " صدي البلد" الاخباري بالصور والفيديو مغامرة صيد على شواطئ طور سيناء في المناطق الصخرية ومناطق الشعاب المرجانية المتحجرة.

يقول محمد جمال احد أبناء مدينة طور سيناء انه يهوي صيد الأخطبوط بعد غروب الشمس مشيرا الي انه يستخدم حربة صغيرة أو خشبة مثبت فى نهايتها مسمار صلب وتابع جمال ان الاخطبوط يخرج من بين الصخور عندما يقع عليه ضوء الكشاف. 

واضاف ناصر محمد صياد ان صيد الاخطبوط يحدث علي الشواطئ من أجل استخدامه كطعم للصيد علي المراكب الكبيرة ومراكب النزهة حيث يجذب الاسماك الكبيرة للسنار. 

واضاف محمد ان يمكن أعداد وجبة أخطبوط عن طريق الشواء على الفحم او الفرن بعد تتبيله بزيت الزيتون والثوم والليمون والبهارات. 

وكان قد تم استئناف الصيد منذ امس بالفلايك بحرفة الصيد بالسنار والشباك الخيشومية بعد منع دام أكثر من شهرين لفترة التوقف السنوي حفاظا علي الثروة السمكية. 

جنوب سيناء طور سيناء أخطبوط صيد الصخور

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