عبد السند يمامة: ما يفعله ترامب جزء من طموح قيادة العالم لكنه لن يستمر طويلاً

أكد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه يجب أن يكون هناك ضوابط للديموقراطية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد قيادة العالم وما يفعله لن يطول.

وقال عبد السند يمامة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الوضع الذي تمر به المنطقة صعب للغاية، مؤكدا أنه على الرغم من الصعوبات التي نمر بها إلا أن هناك استقرار اقتصادي اجتماعي.

وتابع رئيس حزب الوفد، أن الكباري والطرق لها أهمية كبيرة، مؤكدا أنه تساهم في توفير وقت كبير للمواطنين.

قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد إن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية هي نفس القوانين السابقة.

وأشار يمامة إلى أنه نفس عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ وليس فيها أي زيادة ، مؤكدا انه تم الاعتماد على التعبئة العامة والإحصاء مع المعيار الجغرافي في تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأكد رئيس حزب الوفد أن النظام الانتخابي كما هو أيضا الفردي والقائمة ، كما هو في مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

