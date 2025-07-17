عزلة اجتماعية.. أستاذة مناهج تحذر من تيك توك

حذرت الدكتورة عزة فتحي أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، من الاستخدام السيء للمحتوي غير المفيد عبر تيك توك.

وقالت أستاذ مناهج علم الاجتماع، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن التطبيق يتضمن محتويات "محترمة" تصلح للمشاهدة، وأن ذلك يعتمد على المُستخدم، مشيرًا إلى أنه في مصر يتم استخدام "التيك توك" بأسلوب سيء، حيث أنه طريق سريع للشهرة وجلب المال، ولكنه يؤثر حتى على صانعي المحتوى أنفسهم.

وتابعت: « وهناك فيديوهات تصل أفكارهم لحد الجنون لمجرد لحصد المشاهدات والمال، ويجب العلم بأن التيك توك يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، لأنه طول الوقت جالس داخل حجرة مغلقة وعمال أفكر في فكرة جديدة عشان اعمل بيها حاجة وتجلب أكبر قدر من المشاهدين».

وأكملت: «التيك توك مضيعة للوقت والجهد والطاقة، لأنه يجعل الشخص طول الوقت مشغول بأفكار جديدة تجلب له المشاهدات والمال».