قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي
سوريا.. بيان رئاسي يتهم قوات خارجة عن القانون بارتكاب فظائع في السويداء
مفاجآت في التلاعب بعقود اللاعبين..ونقيب الرياضيين: مليارات ضاعت على الدولة
الشيخ محمد أبو بكر يهاجم عبد السند يمامة بعد تصريحاته حول "الوفد" في القرآن
مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي
روسيا والصين تحذّران من تفكك سوريا وتدعوان لاحترام سيادتها ووقف الهجمات الإسرائيلية
سوريا تتهم إسرائيل أمام مجلس الأمن بشن "حرب مفتوحة" ضدها
باع عربيته | إعلامي شهير يكشف مفاجأة صادمة عن نجم الأهلي
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد وفرص سقوط أمطار
أهلي جدة يغازل فينيسيوس جونيور بعرض ضخم.. والريال يتحرك لقطع الطريق
أشرف صبحي: الإنشاءات الرياضية في الجمهورية الجديدة تكلفت 54 مليار جنيه
تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عزلة اجتماعية.. أستاذة مناهج تحذر من تيك توك

تيك توك
تيك توك
هاني حسين

حذرت الدكتورة عزة فتحي أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، من الاستخدام السيء للمحتوي غير المفيد عبر تيك توك.

وقالت أستاذ مناهج علم الاجتماع، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن التطبيق يتضمن محتويات "محترمة" تصلح للمشاهدة، وأن ذلك يعتمد على المُستخدم، مشيرًا إلى أنه في مصر يتم استخدام "التيك توك" بأسلوب سيء، حيث أنه طريق سريع للشهرة وجلب المال، ولكنه يؤثر حتى على صانعي المحتوى أنفسهم.

وتابعت: « وهناك فيديوهات تصل أفكارهم لحد الجنون لمجرد لحصد المشاهدات والمال، ويجب العلم بأن التيك توك يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، لأنه طول الوقت جالس داخل حجرة مغلقة وعمال أفكر في فكرة جديدة عشان اعمل بيها حاجة وتجلب أكبر قدر من المشاهدين».

وأكملت: «التيك توك مضيعة للوقت والجهد والطاقة، لأنه يجعل الشخص طول الوقت مشغول بأفكار جديدة تجلب له المشاهدات والمال».

تيك توك منصة تيك توك اخبار التوك شو مصر السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

ترشيحاتنا

حروق الشمس

لو اتحرقت من الشمس .. 10 عادات عليك فعلها

النوبة القلبية

عادات يومية تحميك من النوبة القلبية .. أبرزها الدهون الصحية والنوم

سرطان الرقبة

أغربها التان .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ سرطان الرقبة

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر

الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

طفل الحضانه

طفل خرج من الحضانة ومحدش شافه .. 4 ساعات بيدوروا عليه وظهرت المفاجأة

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد