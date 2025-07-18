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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالتوك توك| حبس عاطلان يخطفان هاتفا محمولا من طفلة بالزيتون

حبس
حبس
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بخطف هاتفا محمولا من طفلة بالزيتون.
 

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بخطف هاتف محمول من طفلة أثناء تواجدها أمام محل سكنها بمنطقة الزيتون بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من والد الطفلة المشار إليها بقيام مستقلى مركبة "توك توك " بخطف هاتف نجلته المحمول على النحو المشار إليه ولاذا بالهرب.

تم ضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين - مقيمين بالقاهرة) ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكابها ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن الهاتف المستولى عليه .

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها .


 

جهات التحقيق خطف الزيتون الأجهزة الأمنية اخبار الحوادث

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