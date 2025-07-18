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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أحمد الطلحي: هكذا وصفت أم معبد سيدنا النبي

النبي محمد صلى الله عليه وسلم
النبي محمد صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت

أوضح الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، أن وصف السيدة عاتكة بنت خالد أم معبد الخزاعية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يظل من أروع وأدق الأوصاف التي وصلتنا عن حضرته الشريفة أثناء رحلة الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة.

وأكد الشيخ الطلحي، خلال تصريح له، اليوم الخميس، أن وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم جاء حين مر بخيمتها في طريقه إلى المدينة، وسجلت ملامحه الشريفة وصفاته النورانية في قلبها وعقلها، فروت لزوجها تلك المشاهد العظيمة.

و استعرض الشيخ الطلحي هذا الوصف قائلا: "رأيت رجلا ظاهر الوضاء، متبلج الوجه، حسن الخلق... وفي كلامها قالت عنه: حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن"، موضحًا أن "حلو المنطق" تعني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلًا، عذبًا، مليئًا بالحكمة والجمال، لأن كل ما ينطق به وحي من الله.

وبيّن الطلحي أن "فصل لا نزر ولا هذر" تعني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطًا بين القلة المفرطة والكلام الكثير الممل، لا فيه اختصار مخل ولا إسهاب ممل، بل كان كلامه واضحًا فاصلا بين الحق والباطل. 

وتابع: "كأن منطقه خرزات نظم" أي كأن كلامه صلى الله عليه وسلم كعقد من اللؤلؤ، كل كلمة جوهرة في موضعها، منسقة، متزنة.

الصلاة على النبي وصف سيدنا النبي فضل الصلاة على النبى

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