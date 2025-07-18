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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بطوخ

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

شهد طريق نامول – بعد مزلقان زكي دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية حادث تصادم مروع بين سيارة نقل "جامبو" ودراجة نارية، أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات المرور، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق نامول.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة نقل خفيفة (جامبو) بدراجة نارية يستقلها 3 أشخاص، ما أسفر عن وفاة أحدهم في الحال، فيما أُصيب الآخران بإصابات بالغة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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