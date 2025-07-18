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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة للتعامل الآمن مع كلاب الشوارع بدمياط.. وأرقام للإبلاغ عن حالات العقر

الكلاب الضاله
الكلاب الضاله
زينب الزغبي

نفذت محافظة دمياط حملات توعوية عن طريق عمل ندوات في المساجد بالسنانية بمشاركة كلا من محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة  الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بدمياط ونائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تستهدف الحملة المواطنين والأطفال لتعليمهم كيفية التعامل الآمن مع الكلاب بالشوارع، وتوضيح اعراض مرض السعار وخطورته وطرق انتشاره وذلك حماية أنفسهم من أي مخاطر محتملة.

وكذلك تم تطعيم الكلاب بـ ٣٦ كلب بالمنطقة من خلال فريق عمل مدرب على التعامل بطريقة امنة مع الكلاب الضالة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وفريق عمل مديرية الطب البيطري بدمياط، حيث سيتم تنفيذ تلك الحملات بصفة دورية مستمرة على جميع انحاء المحافظة لمجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ومرض السعار.

وتم توفير جميع الامصال والعقارات للسادة المعقورين بمستشفى دمياط العام وكذلك مستشفى الحميات بالمجان.

كما تم تخصيص ارقام للابلاغ الفوري عن حالات العقر او اية حالات طارئه عبر الارقام التالية ٠٥٧٢١١٣١٣٦
01556681111
01556682222
حفاظا على الصحة العامة وحماية المواطنين .

دمياط محافظ دمياط الكلاب الضالة الشوارع

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