الأقوى.. عقوبات أوربية ضد الصناعة العسكرية الروسية وحظر خط نورد ستريم

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية القول بأن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة العقوبات الـ 18 ضد روسيا.

وأكدت مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ان فرض حزمة جديدة من العقوبات هي الأقوى ضد روسيا.

وأشارت مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات على روسيا تشمل الصناعة العسكرية وحظر خط نورد ستريم.

وقالت المفوضية: فرضنا واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا بهدف تقليص الميزانية الحربية للكرملين بشكل أعمق.

وأضافت مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي: سيتم حظر خطوط أنابيب نورد ستريم إلى جانب خفض سقف أسعار النفط الروسي.

وختمت مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي: حزمة العقوبات الجديدة على روسيا تشمل إدراج 105 سفن إضافية وفرض قيود مشددة على وصول البنوك الروسية إلى مصادر التمويل.