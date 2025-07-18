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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسرحية أم البلدان بمهرجان الحمامات الدولي تروي تاريخ الدولة الحفصية بتونس

مسرحية «أم البلدان»
مسرحية «أم البلدان»
البهى عمرو

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن مسرحية «أم البلدان» التي عُرضت ضمن البرمجة الرسمية للدورة الـ59 من مهرجان الحمامات الدولي، تحملش أبعادًا تاريخية وثقافية عميقة.

وأضافت رمضاني، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة القاهرة الإخبارية، أن المسرحية تتناول فترة حكم مؤسس الدولة الحفصية في تونس خلال القرن الثالث عشر، أبو زكريا الحفصي، مركزة على فترة الحكم الرشيد والعدالة التي ميزت عهده، كما تستعرض المسرحية صراع الهوية وصراع الدولة، محاكيةً الحاضر بمرآة التاريخ لاستنباط الدروس المفيدة.

انهيار السلطة وفقدان المبادئ


وتسلط المسرحية الضوء على مرحلة الانهيار التي حدثت مع ابن أبو زكريا، المستنصر بالله، وكيف انحرف عن المبادئ والقيم التي قامت عليها الدولة في عهد والده.

وتميز العرض باستخدام اللغة العربية الفصحى مع مداخل من اللغة الدارجة التونسية، لإضفاء قرب وواقعية على المسرحية، وتخفيف حدة الجدية في السرد التاريخي، ما ساعد الجمهور على التفاعل مع الأحداث.

وأوضحت «رمضاني» أن المسرحية مقتبسة من نص مطول صدر عن دار الحكمة، وقد تم اختزاله ليتماشى مع زمن العرض المسرحي، بالإضافة إلى تقديم لوحات راقصة أضافت لمسة فنية مميزة للعمل.

القاهرة الإخبارية أم البلدان مهرجان الحمامات الدولي

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