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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء كوبرى جديد على محور اللواء أحمد عبد الله في بورفؤاد

بهنساوى الكوبري الجديد يخدم في المقام الأول مساكن الجزيرة ومنطقة الحرفيين و الفيروز
بهنساوى الكوبري الجديد يخدم في المقام الأول مساكن الجزيرة ومنطقة الحرفيين و الفيروز
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، محور اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد ، و ذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية في مشروع إنشاء كوبرى جديد لمحور اللواء أحمد عبد الله لتيسير الحركة المرورية، يخدم في المقام الأول مساكن الجزيرة ومنطقة الحرفيين و الفيروز ببورفؤاد، ويجرى تنفيذه تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات و المشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الغندور رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والمهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.

استعرض الدكتور إسلام بهنساوي المخطط الهندسي للمشروع  المقترح لإنشاء كوبرى جديد ، بداية من طريق حسني مبارك حتى محور اللواء أحمد عبد الله " تقاطع القناة المغذية لأحواض الترسيب بشركة النصر للملاحات"، والذي يأتي في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل بمدينة بورفؤاد، بما يحقق السيولة المرورية.

بهنساوى الكوبري الجديد يخدم في المقام الأول مساكن الجزيرة ومنطقة الحرفيين و الفيروز

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على إنهاء كافة التنسيقات اللازمة وعرضها ليتم البدء في تنفيذ الكوبري ،  مع مراعاة أهمية الدقة في العمل وتنفيذ كوبري جديد يليق بالتنمية التي تشهدها مدينة بورفؤاد مؤخرا،  ويساهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى أن مناطق الجزيرة والفيروز ومساكن الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء "9000" تعد من المناطق السكنية الواعدة والتي ستشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن المدينة تشهد أعمال تنموية غير مسبوقة في مجال إقامة مشروعات خدمية تهدف لخدمة المواطن في المقام الأول .

جدير بالذكر؛ أن مشروع ازدواج كوبري اللواء أحمد عبد الله  يراعي عدد من المعايير أهمها مراعاة عدد السيارات التي تمر من خلال الطريق و مراعاة تصميم حارات انتظار للنقل الثقيل و الملاكي ويحقق السيولة المرورية ويخدم في المقام الأول مساكن الجزيرة ومنطقة ورش الحرفيين وكلية التربية الرياضية.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد طريق اللواء أحمد عبد الله الفيروز مناطق الجزيرة

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