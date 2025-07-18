الوزراء: انخفاض معدل التضخم لـ 14.4% .. نواب:مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية وضخ استثمارات جديدة..ومطالب بمزيد من الاصلاحات الاقتصادية

مدبولي:مصر سددت مليار دولار من المتأخرات للشركاء الأجانب

نائب:الإصلاح الاقتصادي نجح في تمكين الدولة في مواجهة تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة

برلمانية: انخفاض معدل التضخم سيؤثر ايجابا على تحسين

مستوى معيشة المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة، مضيفا أن معدل التضخم انخفض لـ 14.4%.



كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر سددت مليار دولار من المتأخرات للشركاء الأجانب وقبل نهاية العام سيتم سداد مليار و400 مليون دولار آخرين

بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء بشأن انخفاض معدل التضخم لـ 14.4%، موضحا أن الدولة اتخذت خطوات جريئة لمواجهة التحديات العالمية والتي ألقت بآثارها على جميع اقتصاديات دول العالم .



وأشار " يحيي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تمكين الدولة من الصمود

تجاه تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والذي كان له عظيم الأثر في استعادت التوازن والقضاء على مشاكل عجز العملة الأجنبية.



وطالب عضو البرلمان ببذل المزيد من الجهد لتكملة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية ، إلى جانب الاستمرار في الإفراج عن جميع السلع الموجودة في الجمارك والموانئ، حيث ستتسبب هذه الإجراءات في انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير.



في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء بشأن انخفاض معدل التضخم لـ 14.4%، مؤكدة أنه مؤشر إيجابي على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسة الحكومية التي تساهدف كبح جماح الأسعار.

وأشارت " الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن انخفاض معدل التضخم سيؤثر بالإيجاب على تحسين

مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.