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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان يوجه بمراجعة واعتماد نتائج اختبارات القدرات

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

دعا الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إلى ضرورة تبني مبادئ الإصلاح والصيانة وإعادة التدوير، بما يسهم في تحقيق رفاهية منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وأكد على أهمية التوسع في البرامج الأكاديمية الجديدة، وزيادة عددها وتسويقها لجذب المزيد من الطلاب، جاء ذلك خلال جلسة انعقاد اجتماع مجلس جامعة حلوان.

وشهد الاجتماع حضور السادة نواب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدراسات العليا والبحوث، عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، و أمناء الجامعة، بالإضافة إلى ممثلي جامعة حلوان التكنولوجية الدولية وجامعة حلوان الأهلية، حيث ناقش المجلس الاستعدادات الجارية في تنسيق الجامعات واختبارات القدرات، موجّهًا بمراجعة النتائج واعتمادها تمهيدًا لنشرها عبر منظومة التنسيق الإلكتروني.

كما شدّد رئيس الجامعة على أهمية مساهمة الكليات المتخصصة، مثل علوم الحاسبات، الاتصالات، التجارة، إدارة الأعمال، الهندسة، والذكاء الاصطناعي، في دعم التحول الرقمي للجامعة، بالتعاون مع مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى إنشاء وحدة تحول رقمي في كل كلية، للحفاظ على قواعد البيانات وتحديثها بدءًا من بيانات الطلاب وحتى إعلان النتائج.

وفي إطار تطوير البنية التحتية، وجّه الدكتور قنديل بتشكيل لجنة لفحص أجهزة الكمبيوتر الجامعية، برئاسة مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة نواب رئيس الجامعة والعمداء، مع ضرورة حصر احتياجات الكنترولات وإعادة تدوير الأجهزة لضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان الإصلاح والصيانة وإعادة التدوير

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