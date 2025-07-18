مشروع لـ الاتحاد الأوروبى من أجل حياة كريمة في 50 قرية بـ قنا

قام فريق الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالوزارة ، بالتنسيق مع مسئولي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو) بزيارة ميدانية موسعة ل ٥٠ قرية بمحافظة قنا مخطط استهدافها بتدخلات مشروع " الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة " .

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بأن هذا المشروع يتكامل مع الجهود والاستثمارات التي ضختها الدولة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ويركز على الاستفادة من التطور في خدمات البنية الأساسية بفضل المبادرة الرئاسية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والصمود أمام تغير المناخ .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المشروع ينفذ بالشراكة بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، ويستهدف ١٢٠ قرية بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط ، ويتضمن تدخلات هامة في مجالات تطوير نظم وممارسات الزراعة الذكية والمستدامة ودعم المشروعات الصغيرة وسلاسل الإنتاج ، وتمكين الوحدات المحلية من لعب دور قيادي في التنمية الاقتصادية ، بالإضافة إلى تدخلات على مستوى التنمية الاجتماعية والبشرية ودعم برامج التغذية في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الزيارات الميدانية التي قام بها فريق الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين هدفها دراسة الوضع الراهن بكل قرية من القرى المستهدفة ، وتصميم التدخلات المحددة بما يلائم ظروف واحتياجات كل قرية ويضمن تحقيق أقصى استفادة من المشروع .

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم ، مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة أن الزيارة الميدانية لمحافظة قنا تضمنت لقاء موسع مع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وقيادات المحافظة ، وورشة عمل مع الفريق المحلي الذي تم تشكيله لتيسير ومتابعة المشروع ويضم مسئولي المحافظة والمراكز المستهدفة والمديريات المختصة ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

وشملت الزيارة لقاءات وورش عمل وزيارات ميدانية لـ١٠ وحدات محلية قروية بمركزي قوص وأبو تشت ، ونحو ٥٠ قرية بالمركزين وعقد جلسات تشاورية بمشاركة أكثر من ٢٠٠ مشارك من مسئولي القرى والقيادات الطبيعية ومنظمات المجتمع المدني القاعدية .

وكلفت وزيرة التنمية المحلية مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة باستمرار التنسيق مع الشركاء لاجراء زيارات ميدانية متعمقة لباقي المحافظات والقرى المستهدفة بالمشروع خلال الأسبوعين القادمين ، بما يضمن جودة تصميم وتنفيذ المشروع و استفادة مواطني القرى المستهدفة ودعم توجه الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والمستدامة .