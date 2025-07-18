المنصورة الجديدة.. مدينة ذكية على ساحل المتوسط تجسد مستقبل العمران في مصر

في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإنشاء مدن الجيل الرابع، تبرز المنصورة الجديدة كواحدة من أهم المدن الذكية المستدامة، والتي تمثل امتدادًا حضاريًا واستراتيجيًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفق ما جاء في تقرير برنامج "تحيا مصر الجديدة" المُذاع على قناة إكسترا نيوز.

جاءت فكرة المدينة لتلبية احتياجات دلتا مصر، التي كانت تفتقر إلى متنفس عمراني حديث، يخفف الضغط عن مدن مثل المنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ.

قرار رئاسي ومساحة تمتد لـ15 كيلومترًا ساحليًا

أُنشئت المدينة بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رقم 378)، على مساحة 5104 أفدنة، قبل أن تُضاف إليها 809 أفدنة أخرى عام 2018، ليصل إجمالي المساحة إلى 5913 فدانًا، تمتد على طول 15 كيلومترًا من ساحل البحر المتوسط.

تنفيذ على أربع مراحل.. والمرحلة الأولى انطلقت

تُقسم المدينة إلى أربع مراحل تنفيذية، بدأت أولها على مساحة 2063 فدانًا، وتستهدف خدمة أكثر من 1.5 مليون نسمة، وتضم ما يزيد عن 1000 وحدة سكنية متنوعة، تجمع بين الإسكان المتوسط والفاخر والخدمات المتكاملة.

مدينة خضراء ذكية تعكس رؤية عمرانية متقدمة

تُعد المنصورة الجديدة نموذجًا فعليًا للمدن الخضراء الذكية، التي تقوم على مفاهيم الاستدامة، والراحة، والأمان، في بيئة عمرانية تعتمد على أحدث نظم التكنولوجيا والبنية التحتية. وهي واحدة من قصص النجاح التي تعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة تخدم الأجيال القادمة.