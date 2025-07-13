تشغيل خطوط السرفيس 1 و3 باتجاه مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور الجديد ببني سويف

في إطار استكمال خطة شاملة لإعادة تنظيم خطوط السير الداخلية بمدينة بني سويف،ومواكبة التغيرات الجديدة الناتجة عن بدء التشغيل التجريبي لمجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، أعلنت محافظة بني سويف عن مد خطوط السرفيس أرقام (1و3) نهايتها بالمجمع الجديد، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، إدارة المواقف، وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين حركة انتقال الركاب من وإلى المجمع بشكل منظم وسلس.

ويأتي هذا الإجراء كـ مرحلة ثانية من خطة تطوير منظومة النقل الداخلي، بعد المرحلة الأولى التي تضمنت استحداث خطوط السرفيس أرقام (14، 15، 16)، والتي بدأ تشغيلها يوم الجمعة بالتزامن مع انطلاق التشغيل التجريبي للمجمع.

وأكدت المحافظة أن التحديثات المستمرة لخطوط السير تتم وفقًا لخطة مدروسة مُسبقًا تهدف إلى تحقيق التكامل بين الخطوط الجديدة والقديمة،خاصة بعد نقل خطي ناصر والواسطى من الموقف القديم "النجدة" الذي تم إغلاقه بشكل نهائي لاستغلاله في أغراض أخرى تخدم المواطنين.

كما تجدر الإشارة إلى أنه بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قام اللواء حازم عزت السكرتير العام بجولة ميدانية لتفقد انتظام التشغيل بالمجمع ومتابعة حركة دخول وخروج السيارات وخطوط السرفيس التي تم تعديل مساراتها، والاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة المقررة ، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منظم.

وفيما يتعلق بتفاصيل خطوط السرفيس الجديدة التي بدأ تشغيلها يوم الجمعة:

•سرفيس رقم (16): موقف محي الدين – شرق النيل – موقف عدلي منصور

خط السير: موقف محي الدين – كوبري شرق النيل – تعليم صناعي – جامعة النهضة – 77 فدان – 104 عمارة – مديرية الأمن – محور عدلي منصور – موقف عدلي منصور

الأجرة 8: جنيهات

•سرفيس رقم (15): موقف محي الدين – صلاح سالم – موقف عدلي منصور

خط السير: موقف محي الدين – نادي الطلائع – كوبري السادات – صلاح سالم – العبور – موقف عدلي منصور

الأجرة: 4جنيهات

•سرفيس رقم (14): موقف محي الدين – الطريق الدائري – موقف عدلي منصور

خط السير: موقف محي الدين – نادي الطلائع – مزلقان السادات – الطريق الدائري أمام بني هارون – رياض باشا – موقف عدلي منصور

الأجرة:4جنيهات

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مجمع المواقف الجديد يتكون من:

•يضم موقف المحافظات بطاقة استيعابية 450 سيارة على مساحة 13,000 متر مربع.

•وموقف المراكز بطاقة استيعابية 150 سيارة على مساحة 5,560 مترًا، ويجري استكمال أعمال الحماية المدنية به بمعرفة شركة AGR.

•كما يربط بين الموقفين نفق للمشاة بطول 200 متر ومساحة 1,000 متر مربع، تم الانتهاء منه بالكامل بنسبة 100%.