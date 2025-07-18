السيطرة على حريق فى مخزن كرتون بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق هائل شب فى مخزن كرتون بمدينة الخصوص دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود من غرفة عمليات الحماية المدنية بوجود حريق هائل بمخزن كرتون في الخصوص.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن سبب إندلاع النيران قيام أحد الأشخاص بإشعال شماريخ في حفل زفاف بشارع أحمد سعيد بمدينة الخصوص باتجاه جراج الوحدة المحلية ما ترتب عليه إشتعال النيران داخل مخزن كرتون ما أسفر عن احتراق كمية كبيرة من ورق الكرتون، ولم تحدث أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع إمتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.