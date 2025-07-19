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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة الفلسطينية: 60 ألف مهددون بالموت بسبب منع دخول حليب الأطفال

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور خليل دقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة بطيئة بحق سكان القطاع، عبر سياسة التجويع الممنهج ومنع إدخال الأغذية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية منذ أكثر من 139 يومًا.

وأوضح أن ما لا يقل عن 69 طفلًا قضوا حتى الآن نتيجة سوء التغذية، بينما تشير المؤشرات إلى تدهور متسارع في صحة مئات الآلاف.

وفي حديثه إلى قناة إكسترا نيوز، قال د. دقران إن مستشفيات القطاع استقبلت آلاف الأطفال بحالات متقدمة من سوء التغذية، خصوصًا من الأطفال دون العامين، الذين وصلوا إلى "المرحلة الخامسة"، وهي الأشد والأكثر فتكًا.

وأضاف أن الاحتلال يمنع دخول حليب الأطفال كليًا، في وقت بلغت فيه الإصابات والوفيات بين الأطفال مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن المستشفيات عاجزة عن توفير البروتينات الأساسية، وأن الأسواق المحلية باتت شبه خالية من الخضروات والفواكه واللحوم والبيض.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن الاحتلال يسعى لتدمير كل مقومات الحياة في غزة، لا بالقتل المباشر فقط، بل بمنع العلاج، وفرض الحصار، والتجويع، مشددًا على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لإنقاذ مئات الآلاف من الأطفال من مصير محتوم، داعيًا إلى إدخال حليب الأطفال بشكل عاجل، وفتح المعابر أمام الإمدادات الحيوية.

الدكتور خليل دقران وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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