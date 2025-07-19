أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 19-7-2025

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت، بعد تراجع كبير شهدته الأسعار بداية الشهر الجاري في المزارع والأسواق.

واقترب سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 66 جنيهًا، مسجلا 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 50 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 62و65 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 106 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

سعر عيار 21 اليوم السبت 19-7-2025 فى مصر ترامب يصعد ضغوطه ويخطط لفرض 20% رسوما على بضائع الاتحاد الأوروبي

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و125 جنيهًا للكرتونة.