لأول مرة.. سوق العملات المشفرة تحطم حاجز 4 تريليونات دولار



تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للأصول المشفرة حاجز 4 تريليونات دولار لأول مرة، مدفوعةً بارتفاع أسعار العملات البديلة (ألتكوين)، وزخم الدفع التشريعي الواسع في الولايات المتحدة لتنظيم القطاع.

جاءت هذه القفزة بعد تمرير أول تشريع أميركي لتنظيم العملات المستقرة، وهو إنجاز رئيسي خلال ما أطلق عليه المشرعون "أسبوع العملات المشفرة".

تم دعم مشروع القانون من قبل الجمهوريين، والترويج له من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويقدّم إشرافاً فيدرالياً أو على مستوى الولايات في سوق العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، بهدف إضفاء الشرعية على سوق بقيمة 265 مليار دولار، والذي يتوقع محللو "سيتي غروب" أن ينمو ليصل إلى 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.

العملات المشفرة البديلة تقود الارتفاع

قادت العملات البديلة، وهي مصطلح شامل للرموز المميزة بخلاف بتكوين، المرحلة الأخيرة من الارتفاع، حيث ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 22% خلال الأيام الخمسة الماضية. كما سجلت بتكوين، وهي العملة القياسية في الصناعة، رقماً قياسياً بلغ 123205 دولارات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وارتفع سعر "يونيسواب" بنسبة 20% يوم الجمعة، في حين زادت قيمة "سولانا" بنسبة 5.6%.

كما شهد يوم الخميس تمرير مجلس النواب مشروع قانون أكثر شمولاً يتعلق بهيكل سوق العملات المشفرة، والذي ينتظر الآن نظره في مجلس الشيوخ.

استمر المستثمرون في التدفق على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة، حيث اجتذبت صناديق بتكوين 5.5 مليار دولار من التدفقات النقدية حتى الآن في يوليو، بينما جمعت صناديق إيثريوم 2.9 مليار دولار.