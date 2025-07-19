قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء
ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك
موعد المباريات الودية لـ الأهلي بمعسكر تونس
لطلاب الثانوية العامة.. سدد رسوم اختبارات القدرات 2025 بهذه الطريقة
رويترز: قوات الأمن تبدأ بالانتشار في السويداء
لوفيجارو : آن أوان استيقاظ أوروبا لمواجهة أزمة الهجرة
ترامب يسحب الولايات المتحدة من إصلاحات منظمة الصحة العالمية
أبرز مباريات اليوم السبت 19-7-2025 والقنوات الناقلة
بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة.. اشتعال حريق بميناء أوديسا الأوكراني
بعد أزمة اللوحات.. مها الصغير توجه رسالة مؤثرة في أول ظهور لها|فيديو
أعمال تعدل في ثوابها أجر الحج أو العمرة.. لا تجعل فضلها يفوتك
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لأول مرة.. سوق العملات المشفرة تحطم حاجز 4 تريليونات دولار

بتكوين
بتكوين
وكالات


تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للأصول المشفرة حاجز 4 تريليونات دولار لأول مرة، مدفوعةً بارتفاع أسعار العملات البديلة (ألتكوين)، وزخم الدفع التشريعي الواسع في الولايات المتحدة لتنظيم القطاع.

جاءت هذه القفزة بعد تمرير أول تشريع أميركي لتنظيم العملات المستقرة، وهو إنجاز رئيسي خلال ما أطلق عليه المشرعون "أسبوع العملات المشفرة".

تم دعم مشروع القانون من قبل الجمهوريين، والترويج له من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويقدّم إشرافاً فيدرالياً أو على مستوى الولايات في سوق العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، بهدف إضفاء الشرعية على سوق بقيمة 265 مليار دولار، والذي يتوقع محللو "سيتي غروب" أن ينمو ليصل إلى 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.

العملات المشفرة البديلة تقود الارتفاع

قادت العملات البديلة، وهي مصطلح شامل للرموز المميزة بخلاف بتكوين، المرحلة الأخيرة من الارتفاع، حيث ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 22% خلال الأيام الخمسة الماضية. كما سجلت بتكوين، وهي العملة القياسية في الصناعة، رقماً قياسياً بلغ 123205 دولارات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وارتفع سعر "يونيسواب" بنسبة 20% يوم الجمعة، في حين زادت قيمة "سولانا" بنسبة 5.6%.

كما شهد يوم الخميس تمرير مجلس النواب مشروع قانون أكثر شمولاً يتعلق بهيكل سوق العملات المشفرة، والذي ينتظر الآن نظره في مجلس الشيوخ.

استمر المستثمرون في التدفق على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة، حيث اجتذبت صناديق بتكوين 5.5 مليار دولار من التدفقات النقدية حتى الآن في يوليو، بينما جمعت صناديق إيثريوم 2.9 مليار دولار.

العملات المستقرة سوق العملات العملات المشفرة الولايات المتحدة ترمب بتكوين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

هدير عبد الرازق

بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق بسبب فيديو خناقةالشقة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

بيراميدز

شرط جديد يهدد صفقة بيراميدز

آرسنال

أرسنال يخطئ ويكشف عن صفقته الجديدة قبل الإعلان الرسمي

الغندور

"ايه اللي أنا شايفه ده".. الغندور يوجه رسالة غامضة

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد