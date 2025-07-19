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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 600 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة في شوارع وقرى إسنا

رفع 600 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة في شوارع وقرى إسنا
رفع 600 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة في شوارع وقرى إسنا
شمس يونس

تواصل محافظة الأقصر، بقيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة العامة بمختلف المدن والمراكز، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملات نظافة موسعة أسفرت عن رفع 600 طنًا من المخلفات والتراكمات الصلبة من المدينة وعدد من القرى، في خطوة تعكس حرص الأجهزة التنفيذية على تعزيز المشهد الحضاري وتحقيق الاستجابة الفعلية لمطالب المواطنين.

وجاءت تلك الحملات تحت إشراف علي سيد صادق، رئيس المركز، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والتجميل والحملة الميكانيكية، حيث استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية، وواجهات الطرق الحيوية.

ففي مدينة إسنا، شملت الحملة مناطق: الطريق الغربي السريع، مداخل الخزان، شارع جنينة العمدة، شارع أحمد عرابي، منطقة الخور، شارع ثابت، ميدان المحكمة، منطقة محمد مدني، كورنيش النيل، وترعة أصفون.

كما امتدت أعمال النظافة إلى قرى المركز، ومنها: الشغب، الدير، الحلة، الكيمان، أصفون، توماس، النمسا، النجوع، وكومير، إلى جانب الطرق الجانبية والسريعة، وسط تفاعل وترحيب من المواطنين الذين أشادوا بتحركات الأجهزة التنفيذية، ودورها في تحسين جودة البيئة المحيطة بهم.

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