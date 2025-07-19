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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سهرة خاصة.. الساحل الشمالي يجمع تامر حسني مع محمد رمضان

تامر حسني - محمد رمضان
تامر حسني - محمد رمضان

أحيا الفنان تامر حسني والفنان محمد رمضان، احدى السهرات الخاصة بالساحل الشمالي، وسط حضور المنتج محمد حامد، والفنان تامر عاشور. 

وظهر الفنان محمد رمضان، في مقطع فيديو متداول مع الفنان تامر حسني، وهما منسجمان بغناء أغانيهما، حيث غنى رمضان لـ تامر نمبر وان. 

ألبوم تامر حسني 

وكان تامر حسني، طرح أحدث البوماته، الذي يحمل اسم لينا معاد عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

ويضم ألبوم تامر حسني، الجديد «لينا معاد» 15 أغنية طرح منها: (حلال فيك، وحبيبي تقلان، والمقص مع رضا البحراوي، بالإضافة "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشامي).

تامر حسني

ويعرض للفنان تامر حسني في دور العرض السينمائي الآن فيلم “ريستارت”، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. 

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. 

محمد رمضان 

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية.

أغاني محمد رمضان

وكان طرح الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو الماضي، أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إلى جانب جميع المنصات الموسيقية المختلفة.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"أسد، أسود البلد، وزعيم غابتهم."

تامر حسني محمد رمضان الفنان محمد رمضان الفنان تامر حسني

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