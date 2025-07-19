برلماني: دورات تدريبية للباحثين تُسهم في ربط البحث العلمي بأولويات التنمية

أكد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، أهمية ما تبذله وزارة التعليم العالي من جهود للارتقاء بمستوى الباحثين، وذلك في ضوء ما تم التوجيه به خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.



وأوضح النائب في تصريحات صحفية، أن تنظيم دورات تدريبية للباحثين يُسهم في رفع وعيهم بكيفية توجيه الأبحاث العلمية لخدمة الصناعة ومواجهة التحديات المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.



وأشار هشام حسين إلى أهمية تعزيز معرفة الباحثين بمبادئ الملكية الفكرية وآليات الحصول على براءات الاختراع، بما يضمن حفظ حقوقهم وحماية جهودهم من محاولات الاستغلال أو التعدي.



وشدّد عضو مجلس النواب على ضرورة مواصلة العمل لربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة، وغيرها من المجالات التي تُعد ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة بمصر.



