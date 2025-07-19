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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة صناعة الجلود تعتمد مقراً جديداً في «مجمع الأمل» لخدمة الأعضاء وتطوير الصناعة

صناعة الجلود
صناعة الجلود
ولاء عبد الكريم

أعلن مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، عن اعتماد مقر جديد للغرفة داخل مجمع الأمل لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية بمدينة نصر، وذلك في إطار خطة الغرفة لتوسيع نطاق خدماتها وتسهيل التواصل مع الأعضاء في مختلف المناطق الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير القطاع وزيادة صادراته، وذلك بحضور كبار من جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، ويحيى أبو حلقة، نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس رأفت الخياط،  والمهندس  محمد زلط، ومصطفى علام، ومؤمن التميمي، ونادر الكبير، ومحمد بطة، ومحمود عودة، وكريم ملوك، إلى جانب علاء النمر، مدير الغرفة، وعمر حفني، نائب مدير الغرفة.

وأكد جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال الاجتماع، أن افتتاح المقر الجديد في مجمع الأمل يأتي في سياق حرص الغرفة على تقديم خدماتها بشكل مباشر وفعّال لأعضائها داخل المجمع وخارجه، خاصة في المناطق الصناعية المجاورة مثل التجمع الخامس، وبدر، والعاشر من رمضان، والعبور، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على الأعضاء بدلاً من الانتقال إلى المقر الرئيسي للغرفة بمبنى اتحاد الصناعات.

وقال إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة المقبل في المقر الجديد بمجمع الأمل، تأكيدًا لبدء تفعيل هذا المقر كمركز خدمات ولقاءات رسمية لأعضاء المجلس.

وأوضح السمالوطي أن مجمع الأمل للصناعات الجلدية يُعد أحد المشروعات التي تشرف عليها الغرفة، ويأتي ضمن خطة طموحة لتطوير صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر. 

وقد حصلت الغرفة على المجمع بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، ويضم المجمع 9 منشآت صناعية بمساحات مختلفة من الورش بحد أقصى 280 مترا مربعا للوحدة.

وأضاف أنه يوجد بالمجمع أيضاً 22 محلاً تجاريًا داخل المجمع لبيع الأحذية والمنتجات الجلدية للجمهور بأسعار مخفضة، بالتعاون مع محافظة القاهرة، ولكن لم يتم تخصيصها حتى الآن، وسيتم طرحها قريبا في خطوة تستهدف تعزيز تسويق المنتجات المحلية ودعم الصناع والمنتجين في القطاع وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك.

وذكر السمالوطي أن غرفة صناعة الجلود ستواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء، ودعم الصناعة الوطنية من خلال التوسع في المبادرات والمشروعات التي تخدم القطاع وتدفع به نحو مزيد من النمو والتنافسية.

كما ناقش الاجتماع خطة المجلس للمشاركة في المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة صادرات القطاع، إلى جانب الاستعدادات النهائية لتنظيم معرض القاهرة الدولي للجلود، والذي تعتزم الغرفة تنظيمه خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وأكد مجلس الإدارة خلال الاجتماع استمرار الغرفة في جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية للصناعة، ودعم رواد الأعمال، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الجلدية المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الجلدية.

صناعة الجلود الجلود مجمع الأمل» الصناعة للصناعات الجلدية

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