أحمد عصام السيد يكشف أسرار و كواليس شخصيته في فيلم الشاطر

كشف الفنان احمد عصام السيد عن شخصيته في فيلم الشاطر خلال لقاء خاص لموقع "صدي البلد"، قائلا: “أقدم شخصية فيديو بلوجر يجد نفسه في ورطة غير متوقعة، وتقوده الظروف إلى أن يكون السبب الرئيسي في انطلاق مغامرة للنجم أمير كرارة ليبدأ عالم من المطاردات والتحديات، في إطار أكشن كوميدي مشوّق”.

وأضاف أحمد عصام السيد: “فيلم الشاطر تجربة جديدة و مميزة فيلم أكشن كوميدي مختلف”.

واستطرد أحمد عصام السيد: “سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون وإيجابية”.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي، وينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

يُعد هذا العمل محطة جديدة في مسيرة أحمد عصام السيد، الذي يواصل ترسيخ حضوره كممثل يجمع بين الأداء الحيوي والطابع الكوميدي المختلف.

يذكر أن الفنان أمير كرارة يخوض من خلال الفيلم مغامرة مختلفة، حيث يقدم شخصية أدهم الدوبلير الذي يعمل في السينما، ويدخل في مطاردات مع إحدى العصابات بعد اختطاف شقيقه بسبب فلاشة غامضة، ما يدفعه للاستعانة بصديقه "فتوح" الذي يجسده الفنان مصطفى غريب ويبدأ رحلة إنقاذ مثيرة ومليئة بالمواقف الكوميدية في ذات الوقت.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

ويُعد هذا العمل محطة جديدة في مسيرة أحمد عصام السيد، الذي يواصل ترسيخ حضوره كممثل يجمع بين الأداء الحيوي والطابع الكوميدي المختلف.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.

ويصوّر أحمد عصام السيد حاليًا فيلم ابن مين فيهم، من بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي، و يتألق في مسلسل كتالوج، الذي يحكي عن العائلة والمسؤولية، بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وتارا عماد.

https://youtu.be/MvAySt2VZik?si=tS3_K1xBqBY8q5aK