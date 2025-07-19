مواعيد مباريات الزمالك الودية في معسكر العاصمة الإدارية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض عدد من المباريات الودية خلال معسكره المغلق المقام بالعاصمة الإدارية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة فيريرا، على خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق الحالي بالعاصمة الإدارية

موعد مباريات الزمالك في معسكر العاصمة الإدارية

من المقرر أن يخوض الزمالك 3 مباريات في المعسكر على أن تكون مواعيدها كالتالى..

الجمعة 18 يوليو الزمالك ورع

السبت 19 يوليو الزمالك والشمس

الجمعة 25 يوليو الزمالك ودجلة

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية بداية من الثلاثاء الماضى، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري