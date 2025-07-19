مش بيعمل حاجه حرام ..تعليق مثير من أحمد الطيب على أزمة فتوح

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على أزمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بعد خروجه من معسكر الفريق بداعي مرض عمه، ليصدم الجميع بظهوره في حفل بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور.

وكتب أحمد الطيب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "فتوح سهران فتوح في صالة أفراح فتوح بيحضر حفل لـ راغب علامة أو غيره فتوح في الساحل فتوح في السخنة! وإيه يعنى ما يسهر ويفرفش ويدلّع نفسه، طالما ما بيعملش حاجة عيب أو حرام يبقى براحته".

وأضاف: "المهم هو ملتزم في التدريب وحالته البدنية طبيعية وملتزم بتعليمات الجهاز الفني والإداري من تكتيك ومن ضبط المواعيد وعلاقته بزملائه محترمة يبقى تمام لكن حكاية انه يمشى ويغور في داهية ويروح الاهلى مش مهم! لا بقت لعبة قديمة ومكشوفة إلعبوا غيرها".

واختتم الطيب حديثه قائلًا: “فتوح أحسن لعيب كورة في مصر وفي أفريقيا كلها في أكتر من مركز مش مجرد باك شمال إلعبوا غيرها”.

وكان جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، قرر بعد التشاور مع عبدالناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق نظرًا لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.