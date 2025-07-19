معارض فنية عن التراث الدمياطى وحكاية تل البراشية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، ،مشاركتها التراثية من خلال برنامج مصر تتحدث عن نفسها بمحوره "تراثك ميراثك" بشهر يوليو بمحافظة دمياط .

عقد فرع ثقافة دمياط مجموعة مميزة من الأنشطة الثقافية، برئاسة نجوى كيوان، منها محاضرة عن تاريخ "تل البراشية" تطرقت موقع التل بشرق مدينة فارسكور، كما ارجع تاريخه إلى فترة مصر القديمة وفى العصر اليونانى الرومانى اطلق علية (برا- شي) كما ذكر ايضا ان أغلب سكانها يعملون بالزراعة والتجارة، وارجع شهرتها الى وجود حمام رومانى فريد من نوعه في شرق الدلتا بالإضافة إلى منطقة سكنية ومقبرة وبقايا معاصر زيتون ونبيذ، ما يدل على تواجد حياة مزدهرة ونشاط اقتصادى كبير .

وبعنوان "حكايات لوحات"، اقيم المعرض الفنى للتراث الدمياطى بقصر ثقافة دمياط الجديدة، والمتخصص بكل ما هو معبر عن دمياط، ضمن برنامج "مصر تتحدث عن نفسها، تراثك ميراثك"، من خلال عرض لوحات ومجسمات عن الصيد وفن الخشب "الاويمة" واخرى عن الطيور والمناظر الطبيعية للمحافظة كالبحر والنيل والمعالم السياحية كفنارة راس البر، الى جانب عرض عدد من المشغول اليدوية كالخيامية والخرز والكروشيه والمصنوعات الجلدية، وبالختام تم تكريم المشاركين بالمعرض بشهادات تقدير من جانب كلا من ا. نجوى كيوان، مديرة فرع ثقافة دمياط، و جيهان عبد السميع، مديرة قصر ثقافة دمياط الجديدة.

وضمن انشطة الطفل بالفترة الصيفية، والمنفذة من خلال إقليم شرق الدلتا الثقافي، باشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، قدم وشارك قصر ثقافة الطفل بمجموعة متنوعة من الأنشطة منها ورش فنية كالرسم عن "الحديقة" بحضانة كاندى، واخرى بمركز التعليم المبكر وعمل مشغولات يدوية من الفوم الصلصال كالميدليات، الى جانب حفل لفرقة الاستعراض والدراما الحركية، بالمسرح الرومانى بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، وتقديم عدد من الفقرات المتميزة منها "جيل بيسلم جيل، سفينة احلامنا، شجع بلادى، ابريق الشاى، الدنيا برد، الجمال اخلاق، زومبى، مراية، سنوحى، يامعافر، ستة صباحا، جرب ياللى معدى" .

وبمناسبة اليوم العالمى للسكان، عقد قصر ثقافة دمياط محاضرة "تنظيم الأسرةمن منظور اجتماعى المعنى"، بمركز شباب عزبة البرج، وقد تناولت عدة نقاط اهمها الفرق بين تنظيم النسل وتحديده، كما ارجعت ان رفاهية اى شعب تعتمد على متغيرين عنهما "الدخل وعدد الافراد"، وأن من اهم أسباب التنظيم هو الخوف على صحة الام والخوف من عدم تظبير النفقات، كما انه سبيل لتحسين نوعية الحياة سواء من الجانب الصحى او الاقتصادى او التعليمى.