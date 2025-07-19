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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يوضح موقفه من ظهور إمام عاشور في حفل بالساحل الشمالي

إمام عاشور
إمام عاشور
القسم الرياضي

نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي توقيع أي عقوبات على لاعب الفريق إمام عاشور، عقب ظهوره في إحدى الحفلات التي أقيمت بالساحل الشمالي مساء أمس الجمعة، مؤكدًا أن اللاعب لم يرتكب ما يستوجب توقيع جزاءات سواء كانت مالية أو إدارية.

وأوضح المصدر أن إمام عاشور خارج قائمة الفريق في معسكر تونس الجاري حاليًا بسبب الإصابة، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من جراحة في الكتف أجراها مؤخرًا في الولايات المتحدة، بعد تعرضه للإصابة بخلع خلال مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو الماضي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يقضي فترة راحة خارج القاهرة بعد استبعاده من المعسكر بسبب الإصابة، ومن حقه استغلال تلك الإجازة كما يشاء طالما لم يُسيء للنادي أو يتجاوز في سلوكه.

وأضاف: "حضور إمام عاشور لحفل فني لمطرب كبير مثل راغب علامة، وبرفقة زوجته، لا يُعد تجاوزًا أو تصرفًا غير لائق، ولا يستدعي اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه".

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه نادي الزمالك تغريم لاعبه أحمد فتوح مبلغ مليون جنيه، مع إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، بعد ظهوره في نفس الحفل الذي حضره إمام عاشور.

إمام عاشور أحمد فتوح الأهلي الزمالك راغب علامة

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