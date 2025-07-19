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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ ورم المخ

ورم المخ
ورم المخ
اسماء محمد

يعد ورم المخ من المشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان وقدرته على العمل ومن ثم يجب الاهتمام بإجراءات الوقاية خاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ ورم المخ.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تشمل عوامل الخطورة التى تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بورم المخ ما يلي:

السن. يمكن أن يحدث ورم المخ في أي سن، لكنها غالبًا ما تصيب البالغين الأكبر سنًا حيث تصيب بعض أورام المخ البالغين بشكل رئيسي، وبعضها يظهر غالبًا بين الأطفال.

العِرق. يمكن لأي شخص أن يصاب بورم في الدماغ لكن بعض أنواع أورام المخ أكثر شيوعًا بين الأشخاص من أعراق معينة فعلى سبيل المثال، يكثر الأورام الدِبقية بين ذوي البشرة البيضاء بينما تشيع الأورام السحائية بين ذوي البشرة السوداء.

تفتيح البشرة


التعرض للإشعاع. يزداد احتمال تعرض الأشخاص الذين تعرضوا لنوع قوي من الإشعاع للإصابة بأورام الدماغ ويُطلق على هذا النوع القوي من الإشعاع اسم الإشعاع المؤيِّن ويتسم هذا الإشعاع بقوّته القادرة على إحداث تغيرات في الحمض النووي في خلايا الجسم وقد تؤدي تغيرات الحمض النووي بدورها إلى الإصابة بالأورام والسرطانات ومن أمثلة الإشعاعات المؤيِّنة العلاج الإشعاعي المستخدم في معالجة السرطان، والتعرض للإشعاع الناتج عن القنابل الذرية.

ليس هناك ارتباط بين الإشعاع منخفض المستوى المنبعث من الأدوات المستخدمة يوميًا وبين الإصابة بوىم المخ تشمل مستويات الإشعاع المنخفضة الطاقة المنبعثة من الهواتف المحمولة والموجات الراديوية ولا يوجد دليل مقنع على أن استخدام الهواتف المحمولة يسبب أورام المخ غير أن هناك مزيدا من الدراسات ما زالت جارية للتحقق من ذلك.

المتلازمات الموروثة التي تزيد من احتمالات الإصابة بورم المخ و تسري بعض تغيرات الحمض النووي التي تزيد من خطر الإصابة بورم المخ بين أجيال العائلات.

ومن أمثلتها تغيرات الحمض النووي التي تسبب الوُرام الليفي العصبي 1 و2 والتصلب الحدبي ومتلازمة لينش ومتلازمة لي-فروميني وداء فون هِيبل لينداو وداء السلائل الورمي الغدي العائلي ومتلازمة كاودن ومتلازمة جورلين.

ورم المخ الاكثر عرضة لورم المخ الاكثر إصابة بورم المخ المخ أورام المخ الدماغ

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