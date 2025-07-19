نائب محافظ الجيزة لـ صدى البلد: أهالي نزلة السمان شريك رئيسي في ملف تطوير المتحف المصري الكبير

أكدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن ملف تطوير المتحف المصري الكبير ينقسم إلى 3 محاور رئيسية، موضحة دور المحافظة في كل محور منهم.

وأضافت الدكتورة هند عبدالحليم، أن المحور الأول هو المتحف نفسه والمنطقة المحيطة به، والذي تتولاه محافظة الجيزة، والملف الثاني هو ملف نزلة السمان، أما الملف الثالث فهو التشغيل والمنظومة الجديدة لزيارة منطقة الأهرامات.

وخلال عرض ملف نزلة السمان، شددت نائب محافظ الجيزة على أن هذا المشروع حظى باهتمام خاص، حيث تولته محافظة الجيزة بالكامل من الألف إلى الياء، وبدأ العمل فيه من أغسطس لعام 2021، وكانت الفكرة الأساسية إزالة العديد من المنازل ذات الحالة الإنشائية غير الجيدة في المنطقة لإفساح المجال لاكتشاف أثري كبير والكشف عن معبد الوادي.

وأشارت إلى أن المحافظة قامت بإعادة توطين الأهالي في الإسكان البديل بحدائق أكتوبر، وبعد ذلك تم اكتشاف أن نزلة السمان ليست مكانا عشوائيا، بل هي قرية بها عائلات عريقة تعتمد على السياحة، لذلك قررنا تعديل المخطط لدمج المجتمع المحلي وأهالي المكان في المشروع الجديد، وبفضل الله أصبح الأهالي مساندين للتطوير في كل خطوة، وتؤكد نائب محافظ الجيزة أن نزلة السمان ستصبح قريباً من أهم الأماكن في محافظة الجيزة خلال سنوات قليلة.

أما فيما يتعلق بمنظومة الزيارة الجديدة للأهرامات، أشارت نائب المحافظ إلى جهود تنظيم الخيل والدواب، من خلال بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الزيارة الجديدة منذ حوالي شهر إبريل الماضي، وتمثل دور محافظة الجيزة في تنظيم الخيل والدواب، والقيام بمنع سيرهم على الأسفلت مع السيارات، وأصبح لديهم أماكن محددة للوقوف، مما جعل المنظر العام أكثر جمالاً وهدوءا.

كما تحدثت نائب محافظ الجيزة، عن مبادرات لتحسين تجربة السائح، من خلال تنظيم فصول لمحو الأمية، مع الحديث معهم حول كيفية التعامل مع السياح ومع دوابهم، متوقعة أن يرى المواطنون والسائحين تحولاً كبيراً عند زيارة الأهرامات خلال الفترة القادمة.