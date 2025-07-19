وزارة الإعلام السورية: قوات الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في السويداء

أكدت وزارة الإعلام السورية، أن قوات وزارة الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في السويداء، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت وزارة الإعلام السورية: “تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى السويداء”.

وتابعت وزارة الإعلام السورية:" المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تشمل فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة بالسويداء والعشائر".

واكملت وزارة الإعلام السورية:" المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار تشمل إدخال مساعدات طبية للسويداء وتوفير الخدمات الأساسية".