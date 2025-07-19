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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

بيعالجها من الإدمـ.ان.. تفاصيل مثيرة بعد تسريب فيديو هدير عبد الرازق وزوجها

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف

قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف خبر حيث قال محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق أنه سيتقدم ببلاغ رسمي لمكتب النائب العام يتهم فيه البلوجر هدير بالتشهير بموكله.

وأكد، محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق في تصريحات لصدى البلد، أنه سوف يتقدم بالبلاغ صباح غدًا السبت لاتهام زوجة موكلي بالتشهير به وقيامها بزرع كاميرات مراقبة في المنزل دون أذنه.

ونرصد التصريحات الذي كشف عنها المحامي هيثم بسام، دفاع زوج البلوجر هدير عبد الرازق، في واقعة الفيديو المتداول للبلوجر، الذي أظهر مشاجرة حادة داخل أحد المنازل، مؤكدًا أن موكله هو الزوج الشرعي لـ هدير، وما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكل جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون.
 

وأوضح المحامي في تصريحات لـ صدى البلد، أن هدير عبد الرازق قامت بتركيب كاميرات مراقبة داخل منزل الزوجية دون علم زوجها أو موافقته المسبقة، بهدف تسجيل مواقف وأحاديث خاصة، ثم قامت بنشر هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير به والضغط عليه نفسيًا وماديًا، على حد قوله.

وأشار "بسام" إلى أن المشاجرة التي ظهرت في الفيديو المتداول جاءت نتيجة خلاف بين الزوجين بسبب المخدرات، مؤكدًا أن موكله كان يرفض وجود تلك المواد داخل المنزل، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات بين الطرفين.

وأضاف، أن البلوجر حاولت تصوير الواقعة بطريقة تظهر فيها نفسها كضحية، مع تجاهل السياق الحقيقي للأحداث، مؤكدًا أن الهدف من النشر كان "تحقيق مكاسب إعلامية وشخصية"، والحصول على تعاطف المتابعين.

وأكد المحامي أن ما قامت به موكلته يمثل انتهاكًا واضحًا لحرمة الحياة الخاصة، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه، صورة لشخص في مكان خاص دون رضاه”.

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